Barça : Griezmann et Dembélé, Depay incite à faire le ménage

A la demande insistante de l’entraîneur Ronald Koeman, Memphis Depay devrait rejoindre le FC Barcelone cet été. Un attaquant supplémentaire dans l’effectif qui incitera forcément la direction à pousser certains joueurs vers la sortie. Rien de très rassurant pour les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

En manque de solutions en attaque cette saison, Ronald Koeman n’aura que l’embarras du choix lors du prochain exercice. Peut-être même un peu trop. Il n’y a qu’à jeter un œil au secteur offensif du FC Barcelone pour s’apercevoir que l’entraîneur sera embêté au moment de choisir sa composition de départ. D’autant que l’année prochaine, le coach conservé par Joan Laporta devra revenir au traditionnel 4-3-3 sur ordre de son président.

Si l’on considère qu’une place sera évidemment réservée à Lionel Messi, parti pour prolonger son contrat, à qui seront attribuées les deux dernières dans le onze ? Sans prendre trop de risque, on peut penser que la recrue Sergio Agüero prendra la pointe. Logique, puisque le Barça a cruellement manqué d’un buteur de son calibre ces derniers mois. Sans oublier que l’ancien joueur de Manchester City est l’ami et compatriote de Lionel Messi… Il ne resterait donc que le côté gauche à offrir. Une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann que l’on sait beaucoup plus à l’aise dans l’axe.

Depay aurait son mot à dire

Mais aussi pour Ousmane Dembélé qui, s’il accepte de prolonger son contrat, aura affaire à une énorme concurrence. En effet, l’ailier appartenant au Barça jusqu’en 2022 sera comparé à Ansu Fati lorsque le jeune talent reviendra de blessure. Mais ce n’est pas tout. Réclamé par Ronald Koeman depuis l’été dernier, Memphis Depay devrait signer et représentera sûrement une solution crédible, en tout cas plus que Philippe Coutinho, Martin Braithwaite ou Francisco Trincão. Voilà pourquoi Sport s’attend à voir la direction faire le ménage, notamment dans ce secteur offensif bouché.