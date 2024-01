Barça ‍: En danger, Xavi fait une annonce fracassante

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En grande difficulté, le Barça traverse une crise dont la première victime pourrait se nommer Xavi.

Humilié par le Real Madrid en finale de Supercoupe d’Espagne dimanche soir, le FC Barcelone traverse une grosse crise de résultats. Peu à peu, les critiques commencent à s’abattre sur Xavi. En plus d’un jeu peu réjouissant, le club catalan est décroché dans la course au titre. Dès lors, l’ancien capitaine du grand Barça version Guardiola devient difficile à défendre. Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale de Coupe du Roi contre les Unionistas de Salamanca (D3 espagnole), Xavi a répondu aux critiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la légende du Barça est consciente que les résultats ne sont pas au rendez-vous, au même titre que les critiques sur le jeu de son équipe sont justifiées selon lui. Xavi a ainsi fait savoir que s’il n’avait pas remporté de titre à la fin de la saison, il n’hésitera pas à sans aller de lui-même sans que le Barça ait besoin de le virer.

« Cela a toujours été l'objectif de gagner un titre et je l'ai dit. Quand ils m'ont recruté, ils m'ont demandé d'être quatrièmes, et nous l'avons atteint. L'année dernière, l'objectif était de remporter la Liga et la Supercoupe en 2023, nous avons dépassé les attentes. Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants, la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints et je partirai. C'est ma réalité. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du succès que de la défaite malgré la défaite en Supercoupe » a fait savoir Xavi, lequel a été publiquement conforté par son directeur sportif Deco après la déroute contre le Real Madrid. En interne, le président Joan Laporta est néanmoins sceptique et commence à se poser des questions. Xavi va donc rapidement devoir rectifier le tir s’il veut durer sur le banc du Barça.