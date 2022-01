Barça : Aubameyang en approche, Dembélé lui bloque l’entrée

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après la signature imminente d’Adama Traoré, le FC Barcelone espère recruter un avant-centre. L’heureux élu pourrait être le Gunner Pierre-Emerick Aubameyang, à condition que le Français Ousmane Dembélé accepte de partir et de libérer de la masse salariale.

Malgré la marge de manœuvre limitée, le FC Barcelone avance dans son recrutement. Le club catalan a déjà enregistré la signature de l’attaquant polyvalent Ferran Torres. Et s’apprête à finaliser le retour de l’ailier Adama Traoré, prêté avec option d’achat par Wolverhampton. Mais le Barça ne compte pas en rester là. D’ici la fermeture du marché des transferts lundi soir, le directeur sportif Mateu Alemany a pour mission de recruter un avant-centre à la demande de Xavi. L’entraîneur blaugrana se verrait bien diriger son compatriote espagnol Alvaro Morata.

Mais à en croire Mundo Deportivo, la priorité de l’entraîneur semble hors de portée. La Juventus Turin ne tient pas particulièrement à l’attaquant et accepte d’interrompre son prêt. L’obstacle vient plutôt de l’Atlético Madrid, à qui appartient l’ancien Merengue, et qui refuse de renforcer un concurrent direct en Liga. Le Barça s’est donc rabattu sur l’alternative Pierre-Emerick Aubameyang, une piste que le média local annonce bien avancée. En effet, le FC Barcelone serait bien parti pour s’entendre avec Arsenal sur le prêt de l’international gabonais.

🚨Dembélé est prêt à accepter de quitter le FC Barcelone maintenant. (SER) — FrenchFCB (@FrenchFCB) January 27, 2022

Mais un accord avec les Gunners ne suffira pas pour boucler le deal. Toujours en cause, la masse salariale du Barça qui ne lui permettrait pas d’inscrire Pierre-Emerick Aubameyang auprès de la Liga. La situation pourrait tout de même être débloquée si un indésirable bien payé comme Ousmane Dembélé acceptait de partir. D’après la Cadena SER, l’ailier français et son agent n’y seraient plus opposés. Mais le Barça se montre pessimiste compte tenu du délai. A priori, l’attaquant écarté par le manager Mikel Arteta a donc peu de chances de rebondir à Barcelone cet hiver.