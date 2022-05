Ballon d’Or : Vinicius entre en campagne pour Karim Benzema

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Buteur contre Levante jeudi soir (6-0), Karim Benzema n’a pour une fois pas été l’artisan n°1 de la large victoire du Real Madrid.

De nouveau très bon, Karim Benzema s’est néanmoins fait voler la vedette jeudi soir à l’occasion de la large victoire du Real Madrid contre Levante en Liga (6-0). Et pour cause, son coéquipier Vinicius Junior a inscrit un magnifique triplé, prouvant par la même occasion que le Real Madrid n’avait pas qu’un seul joueur capable d’empiler les buts. Karim Benzema reste bien sûr le meilleur buteur des Merengue, que ce soit en Liga et encore plus en Ligue des Champions. Des statistiques qui font de lui le grand favori dans la course au Ballon d’Or, même si la concurrence de Sadio Mané est sérieuse. Au micro de Movistar après la victoire du Real Madrid contre Levante, Vinicius Junior a dressé les louanges de Karim Benzema. Et pour le Brésilien, il est clair que le Ballon d’Or ne peut pas échapper à l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.

Vinicius très élogieux envers Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« La connexion que j'ai avec Benzema est très bonne, j'espère que ça durera comme cela jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Et j'espère qu'il la prendra ici. J'espère qu'il gagnera le Ballon d'Or » a lancé Vinicius Junior, pour qui il est tout simplement impensable que Karim Benzema ne remporte pas le Ballon d’Or au vu de sa saison. Il faut dire que le Français porte les Merengue sur ses épaules, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, où ses buts cruciaux ont porté le Real Madrid vers la finale contre le PSG, Chelsea ou encore Manchester City. De son côté, Carlo Ancelotti est comblé de pouvoir compter sur un duo aussi complice et efficace que celui formé par Karim Benzema et Vinicius Junior. « Ils ont très bien joué ce (jeudi) soir encore, comme depuis le début de la saison. Ils ont très bien combiné. C'est le travail de toute l'équipe qui les met dans les meilleures conditions pour exprimer leurs qualités. Ensuite, c'est le temps qui a aidé les deux à s'entendre aussi bien sur le terrain » a apprécié l’entraîneur italien, qui croise maintenant les doigts pour que Vinicius et Karim Benzema sortent un très grand match en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool le 28 mai prochain.