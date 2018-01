Avec cette clause, Messi peut quitter le Barça pour 0 euro !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le 25 novembre dernier, Lionel Messi a soulagé le FC Barcelone et ses supporters en prolongeant enfin son contrat qui expirait en juin prochain.

Désormais, l’Argentin est lié au club catalan jusqu’en 2021. Et sa clause de départ a grimpé jusqu’à 700 millions d’euros. Mais ce n’est pas la seule clause inscrite dans le nouveau bail de « La Pulga ». Selon les informations du quotidien El Mundo, Messi a négocié une option qui lui permettrait de fuir si les choses tournent mal. En gros, le Blaugrana a certifié par écrit à ses dirigeants qu’il resterait au Barça en cas d’indépendance de la Catalogne, mais seulement si le FCB était reversé dans l’un des principaux championnats européens.

Messi accepterait l’idée de ne plus évoluer en Liga à condition de disputer une compétition relevée comme la Premier League, la Serie A, la Bundesliga ou la Ligue 1. Dans le cas contraire, le natif de Rosario pourrait quitter Barcelone pour 0 euro ! Bien sûr, on n’en est pas encore là. Mais il faut croire que le quintuple Ballon d’Or a tout prévu, lui qui sait que le conflit politique est toujours d’actualité. Après ça, on comprend mieux pourquoi les discussions autour de sa prolongation ont duré des mois...