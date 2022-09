Atlético-Real, Neymar chauffe le derby de Madrid

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses célébrations, le Brésilien Vinicius Junior fait l’objet d’une polémique en Espagne. L’ailier du Real Madrid a donc reçu le soutien de plusieurs compatriotes, à commencer par le Parisien Neymar qui l’encourage à récidiver lors du derby contre l’Atlético Madrid dimanche.

C’est un peu la polémique du moment. Mercredi soir, Neymar a été sanctionné d’un carton jaune contre le Maccabi Haïfa (victoire 1-3) à cause de sa célébration habituelle. L’attaquant du Paris Saint-Germain, en colère, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Du coup, le scandale autour de son ami Vinicius Junior ne peut pas le laisser indifférent. En effet, l’ailier du Real Madrid est actuellement critiqué en Espagne où beaucoup lui reprochent de danser pour fêter ses buts.

L’avertissement de Koke

Des joueurs de Majorque n’ont pas apprécié sa célébration le week-end dernier et l’ont clairement fait savoir. A l’approche du derby contre l’Atlético Madrid dimanche, un journaliste a donc lancé le milieu Koke sur le sujet. « S'il marque un but et qu'il décide de danser, c'est son choix. Chacun a sa manière d'être et il célèbre les buts comme il veut, a d’abord répondu le cadre des Colchoneros. Mais Il y aura des problèmes s’il célèbre comme ça au Wanda, c’est certain et c’est normal. » Le message pourrait être interprété comme une menace. Mais ce n’est pas tout. Dans l’émission El Chiringuito, l’agent Pedro Bravo a totalement dérapé sur Vinicius.

« Il faut respecter l’adversaire, a-t-il réclamé. Quand tu mets un but à l’adversaire, si tu veux danser la samba, tu vas le faire au Brésil. Ici, tout ce que tu dois faire, c’est respecter les autres joueurs et arrêter de faire le singe. » Formulation maladroite ou racisme ? Quoi qu’il en soit, la déclaration ne plaît pas aux Brésiliens. Plusieurs joueurs ont réagi à l’image du Barcelonais Raphinha qui veut « voir de la danse et de la joie », et surtout de Neymar sur Instagram. « Danse Viny, danse ! Dribble, danse et reste toi-même ! Heureux comme tu es... Vas-y mon garçon, prochain but on danse ! », a encouragé le Parisien, rapidement rassuré par le Merengue qui compte « toujours » célébrer à la brésilienne.