Atlético-Inter ‍: Vinicius chimpanzé, un chant raciste honteux

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Vinicius Junior n'était pas sur le terrain ce mercredi soir à Madrid, mais cela n'a pas empêché les supporters de l'Atlético de lancer un chant honteux à l'encontre du joueur brésilien, qui est désormais ciblé quasiment tous les week-ends.

Dans un match sans aucun lien avec le Real Madrid et Vinicius Junior, l’attaquant brésilien a néanmoins été la cible de chants racistes de la part des « supporters » de l’Atlético de Madrid. La rivalité est certes très vive entre les deux clubs de la capitale espagnole, mais cela ne peut justifier en rien de tels débordements. Dans des images captées en dehors du stade Metropolitano avant le match finalement remporté face à l’Inter Milan, des centaines de supporters se sont réunis pour appeler Vinicius un « chimpanzé » dans un chant classique du football espagnol remixé pour l’occasion.

“Ale, ale, ale Vinicius chimpancé”



Los aficionados colchoneros se acuerdan del eterno rival en la previa de su partido ante el Inter con este cántico 🧏.



🎥: @AgenteLibre_dig pic.twitter.com/uLAQDxAFHO — Agente Libre Digital 🚩 (@AgenteLibre_dig) March 13, 2024

Des images qui sont arrivées dans la nuit sur les réseaux sociaux et ont déjà fait réagir en Espagne. Des appels à la police ont été lancés pour identifier ceux qui ont lancé ce chant, tandis que de nombreux supporters de l’Atlético se sont aussi totalement désolidarisés de ce racisme décomplexé qui commence à dangereusement pulluler dans les stades espagnols. Javier Tebas a d’ailleurs été interpellé à plusieurs reprises pour savoir quand est ce que ce problème allait être traité sérieusement, et que la Liga allait punir les supporters concernés, mais aussi les clubs accusés de tolérer sans trop s’en soucier ces dérapages racistes.

Le racisme décomplexé en Espagne

Le journal El Espanol a déploré ces « dérives lamentables », qui « gâchent la fête » de la qualification de l’Atlético face à l’Inter Milan. Pour AS, il n'y a aucune excuse possible au moindre comportement raciste dans les stades espagnols, mais le fait que Vinicius et le Real Madrid ne soient même pas concernés par le match de mercredi soir, démontre que le racisme est désormais totalement imprégné de la culture de certains supporters, qui savent qu'ils vont choquer et faire parler d'eux de la sorte.