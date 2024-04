Alonso vers le Real, Ancelotti n’est qu’un intérimaire

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Convoité par Liverpool et le Bayern Munich, Xabi Alonso a choisi de rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Mais en réalité, son choix cache une volonté de retrouver le Real Madrid dans les années à venir. L’entraîneur espagnol aurait même entamé des discussions avec la Maison Blanche.

La décision de Xabi Alonso a surpris pas mal de monde. Leader invaincu de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, l’Espagnol avait l’opportunité de franchir un sérieux cap dans sa jeune carrière d’entraîneur. L’ancien milieu de terrain faisait l’objet d’un duel entre Liverpool et le Bayern Munich, deux clubs qu’il avait côtoyés pendant son parcours de joueur. La succession de Thomas Tuchel et surtout celle de Jürgen Klopp chez les Reds pouvaient sembler alléchantes sur le papier. Sauf que Xabi Alonso a pris les observateurs à contre-pied en décidant de rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine.

🇩🇪 Xabi Alonso va rester au Bayer Leverkusen !

🗨️ "Mon travail ici n'est pas terminé"#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/HifUN5gZbZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 29, 2024

On peut penser que le technicien de 42 ans a reçu des garanties de la part de ses dirigeants quant au mercato et à la compétitivité de l’effectif. Mais en réalité, le choix de Xabi Alonso cache plutôt une volonté de retrouver le Real Madrid dans les années à venir. Plusieurs médias confirment effectivement la tendance évoquée par le quotidien As le week-end dernier. Le coach du Bayer Leverkusen aurait l’intention d’attendre au plus tard 2026 pour devenir l’entraîneur du Real Madrid. Cette année correspond à la fin de son contrat en Allemagne, mais aussi au terme du bail signé par Carlo Ancelotti chez les Merengue en décembre dernier.

Alonso et le Real ont tout prévu

Rien ne l’empêcherait donc de rejoindre la Maison Blanche. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici-là et Xabi Alonso n’est absolument pas certain de suivre le scénario espéré. Mais des contacts seraient déjà établis avec le Real Madrid, prêt à le récupérer lorsqu’il aura acquis davantage d’expérience au plus haut niveau. Pour rappel, outre ses années en tant que joueur (2009-2014), le tacticien était repassé par le club madrilène comme entraîneur des U13, champions d’Espagne sous ses ordres en 2019.