Après le PSG, le Barça a brisé le cœur de Neymar

Non retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Neymar espérait retrouver le FC Barcelone. Des discussions ont bien été entamées avec le club catalan. Mais en réalité, le directeur sportif Deco admet qu’un retour du Brésilien n’a jamais été d’actualité.

Neymar ne l’avouera peut-être jamais. Mais compte tenu de ses envies révélées dans les médias, le milieu offensif a rapidement regretté sa décision à l’été 2017, lorsqu’il a utilisé sa clause libératoire pour quitter le FC Barcelone. Le Brésilien avait choisi le projet du Paris Saint-Germain avant de rouvrir la porte au club catalan à plusieurs reprises. Et notamment cet été puisque Deco confirme des discussions. Mais d’après le directeur sportif du Barça, un retour de Neymar n’a jamais vraiment été envisagé.

« Il y a eu des discussions avec son agent, a confié le dirigeant à Lance. Cela concernait beaucoup plus le président, mais la vérité c'est que la situation n'a jamais été présentée de manière concrète, la façon dont l'opération pourrait être réalisée n'a jamais été abordée. On a la question du fair-play financier qui conditionne beaucoup, mais la situation de Neymar n'a jamais été concrètement évoquée. Les chiffres, on le sait, Neymar avait un salaire très élevé, il avait des offres de clubs saoudiens. »

Neymar voulait revenir mais...

« Il était très difficile de faire revenir Neymar dans le contexte actuel. C'est un joueur fantastique. Evidemment, il s'intégrerait à Barcelone, mais il n'y a jamais eu de réelle possibilité, à part l'envie qu'il avait de revenir à Barcelone, a expliqué Deco, également revenu sur le départ de l’ancien Blaugrana. Je pense que Neymar était heureux à Barcelone, il vivait un moment fantastique. Mais on ne sait jamais si quelqu'un a fait pression sur lui pour qu'il prenne cette décision. » Malgré sa signature à Al-Hilal pour deux ans, l’international auriverde fait toujours l’objet de rumeurs concernant le Barça.