Après Benzema, Vinicius est élu roi de Madrid

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, les supporters du Real Madrid ont choisi leur nouveau chouchou. D’après les chiffres des ventes des nouveaux maillots, c’est l’ailier brésilien Vinicius Junior qui possède la plus grosse cote de popularité auprès des fans madrilènes.

Sur le terrain comme dans le cœur des supporters du Real Madrid, le départ d’un Ballon d’Or n’est pas simple à compenser. La preuve, le divorce avec Karim Benzema oblige Carlo Ancelotti à mettre en place un système différent, avec un nouveau leader offensif. On retrouve désormais les Merengue en 4-4-2 avec en pointe Rodrygo et Vinicius Junior qui, en l’absence d’un véritable avant-centre de haut niveau, devient la nouvelle star de la Maison Blanche. Il faut dire que l’ailier brésilien était déjà le principal complice de Karim Benzema la saison dernière.

Vinicius nouveau chouchou au Real

Les supporters madrilènes ne s’y trompent pas et plébiscitent déjà l’international auriverde dans les boutiques du club. Pour le moment, le Real Madrid n’a présenté que deux de ses trois maillots pour la saison prochaine. Mais les tenues annoncées ont déjà un grand succès, notamment grâce à Vinicius Junior dont le flocage est le plus demandé par les fidèles de Santiago Bernabeu ! Le nouveau numéro 7 du vice-champion d’Espagne devient ainsi le chouchou du public madrilène.

Le site Web du Real Madrid INTERDIT le nom « Mbappé » du flocage de ses maillots. ❌



Les noms d'autres joueurs sont en revanche toujours autorisés.



(@UOLEsporte) pic.twitter.com/9M6gTonbr3 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 21, 2023

A noter que les flocages de Luka Modric, qui pourrait vivre sa dernière saison dans la capitale espagnole, et de la recrue Jude Bellingham, déjà auteur de belles prestations dans les matchs amicaux, font également partie des meilleures ventes selon le média Defensa Central. On peut penser qu’un certain Kylian Mbappé ferait son apparition dans le trio de tête s’il finissait par atterrir au Real Madrid cet été. Compte tenu des tensions entre l’attaquant et le Paris Saint-Germain, on en est encore loin. En attendant, le Real Madrid a interdit à ses supporters le flocage « Mbappé » sur sa boutique en ligne.