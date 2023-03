Ancelotti l'avoue, le Real souffre à cause de Benzema

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Touché à la cheville, Karim Benzema doit déclarer forfait pour le match contre l’Espanyol Barcelone samedi. Un nouveau coup dur pour l’attaquant français dont les absences répétées nuisent aux performances du Real Madrid.

Ça commence à faire beaucoup pour Karim Benzema. En raison d’un coup reçu à la cheville, l’attaquant du Real Madrid ne disputera pas le match de Liga face à l’Espanyol Barcelone samedi. Le Français ne réintégrera le groupe de Carlo Ancelotti qu’en début de semaine prochaine. « Il a reçu un coup à la cheville et elle a enflé, a confié l’Italien en conférence de presse. Il a commencé à s'entraîner individuellement aujourd'hui et il sera disponible pour le match contre Liverpool. »

Ancelotti rassurant

En attendant, les absences de Karim Benzema s’accumulent et nuisent aux performances du Real Madrid. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, grand artisan des succès madrilènes la saison dernière, manque à son équipe. Ce qui explique en partie les neuf points d’écart avec le FC Barcelone en tête du championnat. D’ailleurs, Carlo Ancelotti n’a pas caché aux médias que son équipe souffrait pendant les passages du capitaine à l’infirmerie. « Il est inévitable que cela ait un impact parce que Karim est un joueur très important », a reconnu l’entraîneur des Merengue.

🎖Lewandowski est toujours en tête du classement des buteurs après 24 journées en #LaLigaSantander !



🇪🇸Joselu est toujours le meilleur espagnol dans ce domaine. pic.twitter.com/6bX785xPGz — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) March 7, 2023

« Il n'a pas encore atteint le niveau de la saison dernière, mais je pense que nous avons bien résolu le problème en première partie de saison. Il sera important jusqu'à la fin de la saison, a rassuré l’ancien coach du Paris Saint-Germain. Nous sommes persuadés qu'il nous aidera. Et en ce qui concerne demain, c'est le genre de chose qui peut arriver à un joueur. Il a pris un coup et il ne peut pas commencer le match. On s'occupe de lui pour le mettre dans les conditions optimales pour mercredi. » Grâce à l’écart obtenu à l’aller (2-5), le Real Madrid peut se permettre de ménager Karim Benzema pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Liverpool.