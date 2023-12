100 millions d’euros, le Barça vise un transfert lunaire

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En quête de renforts au mercato hivernal, le FC Barcelone va devoir vendre s’il veut se renforcer au mois de janvier. Raphinha fait partie des candidats au départ, mais le club catalan a fixé un prix dingue.

Auteur de 2 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Raphinha n’est pas un titulaire indiscutable dans l’esprit de Xavi au FC Barcelone. L’international brésilien pourrait être sacrifié par le champion d’Espagne en titre lors du mercato hivernal. Et pour cause, le Barça souhaite se renforcer cet hiver mais pour y parvenir, il faudra dégraisser afin de garder des comptes à l’équilibre. L’ancien attaquant du Stade Rennais et de Leeds United, recruté par le Barça pour 60 millions d’euros il y a un an et demi, est l’un des principaux candidats au départ.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Joan Laporta mise tout sur la vente de Raphinha afin de financer la suite du mercato barcelonais puisque l’actuel quatrième de la Liga souhaite récupérer la coquette somme de… 100 millions d’euros grâce à la vente de Raphinha. Un prix qui semble totalement démesuré pour un joueur de cette qualité. La chance du Barça, c’est que l’ancien Rennais a des prétendants pleins aux as : l’Arabie Saoudite ainsi que Manchester United sont sur les rangs.

Eric Garcia également vendu par le Barça ?

Mais qui sera prêt à miser autant d’argent sur un joueur certes talentueux mais très irrégulier ? A priori, le Barça devra revoir ses prétentions à la baisse s’il veut avoir un espoir de vendre Raphinha lors de ce mercato hivernal. Outre le Brésilien, d’autres joueurs sont susceptibles de partir afin de soulager les comptes du club catalan. C’est notamment le cas d’Éric Garcia, actuellement prêté à Gérone et pour qui Joan Laporta espère récupérer 15 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, le mercato promet d’être agité à Barcelone, où les résultats ne suivent plus depuis plusieurs semaines. Avec un Xavi en danger et un effectif à renforcer, les prochaines semaines vont être mouvementées.