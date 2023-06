1,6 milliard en 10 ans, le Barça s’est sabordé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Limité dans son recrutement, le FC Barcelone doit rééquilibrer ses comptes afin de respecter le fair-play financier de la Liga. Une situation inconfortable liée à certaines décisions peu pertinentes du Barça, club espagnol le plus dépensier sur ces 10 dernières années.

Pour expliquer la situation du FC Barcelone, le président Joan Laporta n’hésite pas à accuser son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. Il est vrai que le club catalan, qui a bien du mal à respecter le fair-play financier de la Liga, et qui a dû vendre des actifs pour y parvenir l’été dernier, a pris de mauvaises décisions ces dernières années.

Le club le plus dépensier en Espagne

Des sommes folles ont été investies sur le marché des transferts avec un résultat souvent décevant. Le Barça, qui n’a plus remporté la Ligue des Champions depuis 2015 avec Luis Enrique, futur entraîneur du Paris Saint-Germain, a dépensé 1,6 milliard d’euros pour son recrutement depuis 10 ans ! Sur la période, aucune équipe espagnole n’a misé davantage au mercato.

Les chiffres relayées par Transfermarkt placent le Real Madrid, deuxième, assez loin derrière avec 1,2 milliard d’euros investis. Bien sûr, le FC Barcelone a parfois mis la main à la poche avec réussite. Les 88 millions d’euros dépensés pour Neymar et les 81 millions d’euros du transfert de Luis Suarez ont été rentables. En réalité, les plus mauvaises opérations sont apparues après le départ du Brésilien au Paris Saint-Germain en 2017.

Le Barça s’était alors empressé de débourser 105 millions d’euros (hors bonus) pour le Français Ousmane Dembélé, qui n’a pas répondu aux attentes à cause de ses blessures à répétition, avant d’attirer les deux énormes flops Philippe Coutinho (135 millions d’euros) et Antoine Griezmann (120 millions d’euros). Le tout avec des salaires aussi généreux que les nouveaux contrats accordés à certains cadres. Voilà comment le Barça s’est lui-même sabordé, en provoquant au passage le départ et l’impossible retour de sa légende Lionel Messi.