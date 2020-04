Emmanuel Macron met un coup de pression au football européen

Dans : Foot Europeen.

Emmanuel Macron s'active pour inciter les autres pays européens à imiter la France dans sa décision de mettre un terme à la saison de football.

Dans le pays comme à l’étranger, la France a pris tout le monde de court. En confirmant la volonté d’un déconfinement à partir du 11 mai dans les départements où l’amélioration était sensible, le gouvernement a donné le feu vert à la reprise de bien des activités, et notamment l’école pour les enfants, et le travail pour les parents, quand cela est possible bien entendu. Le monde du football avait déjà lancé les grandes manoeuvres, à coup de tests, de protocole et de gestes barrières pour accueillir les joueurs dès le 11 mai. Il n’en sera rien puisqu’Edouard Philippe a annoncé que le sport ne pourrait pas reprendre et que le championnat de football était annulé pour cette saison. Un coup de tonnerre pour les clubs et les instances, qui n’ont visiblement rien vu venir. Cela pourrait aussi mettre en porte-à-faux le football français, qui est le premier des grands championnats à prendre cette décision. L’Allemagne songe sérieusement à reprendre courant mai, tandis que l’Italie et l’Espagne, qui n’ont pas une situation le permettant pour le moment, montrent néanmoins toujours leur envie de finir coûte que coûte.

Mais tout devrait se jouer, comme en France, sur le plan politique et non le désir des clubs ou des Ligues. Et à ce niveau, Le Parisien affirme qu’Emmanuel Macron et sa ministre des Sports, Roxana Maracineanu, poussent pour que les autres grands pays européens que sont l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, stoppent aussi leurs championnats. Les entretiens ont déjà eu lieu avec l’Allemagne et l’Italie, en attendant l’Espagne ce jeudi. Le Président de la République espère ainsi une harmonisation des décisions sur le plan sportif, et est persuadé que la décision de la France servira d’exemple. Si jamais les pays précités venaient à suivre Emmanuel Macron, alors l’UEFA n’aurait pas d’autres choix que d’annuler ou de reporter ses Coupes d’Europe. Jusqu’à présent, l’instance européenne a toujours poussé derrière les Ligues pour qu’elles finissent leur championnat, avec une seule limite possible : la décision des gouvernements. C’est ce qui pourrait bien se passer dans les prochains jours.