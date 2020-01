Cristiano Ronaldo plus fort que Messi, les comptables ont tranché

Dans : Foot Europeen.

L'addition est tombée pour la décennie qui vient de se dérouler, et Cristiano Ronaldo est au-dessus de Lionel Messi et de Neymar en ce qui concerne son art de négocier ses salaires.

Avec la fin de l’année 2019, les bilans sur la décennie qui vient de s’écouler pleuvent. Le football n’y a pas échappé avec l’élection de l’équipe de la décennie, des plus beaux buts et des plus beaux gestes. Le magazine américain Forbes y est allé aussi de son classement dans son domaine spécialisé, à savoir le pouvoir financier. Et en ce qui concerne les revenus, trois footballeurs se classent parmi les 10 sportifs les mieux rémunérés entre 2010 et 2019. Sans surprise, il s’agit des trois plus grandes stars de ces dernières années. Au 8e rang, on retrouve ainsi le joueur du PSG Neymar, qui a récupéré 516 ME depuis son éclosion à Santos en 2011, mais doit sa place dans le Top10, grâce à son simple passage au PSG, qui lui a rapporté 76 ME dans la seule année 2019. Cela promet pour la suite.

Mais, si la première place de classement revient au boxeur Floyd Mayweather, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font bonne figure. L’Argentin du FC Barcelone prend la quatrième place avec 875 ME récupéré en 10 ans, avec un salaire qui est progressivement monté jusqu’à 2 ME par… mois au FC Barcelone. Mais sur le coup, Messi a trouvé son maitre dans le football avec Cristiano Ronaldo, qui devance son adversaire légendaire mais aussi le basketteur LeBron James. Grâce à un lobbying beaucoup plus offensif pour récupérer un meilleur salaire et des primes colossales pour chaque victoire en Ligue des Champions, le Portugais approche la barre du milliard d’euro récupéré, avec 930 ME empochés en 10 ans. Et tout ça sans évoquer bien évidemment les revenus obtenus auprès des sponsors, du marketing, des réseaux sociaux ou autres interventions rémunérées aux quatre coins du globe. Histoire de faire gonfler encore un peu plus l'addition.