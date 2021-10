Ballon d'Or : Karim Benzema ne se cache plus !

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

A la fin de l’année, le Ballon d’Or 2021 sera dévoilé et Karim Benzema fait très clairement office de favori.

L’attaquant du Real Madrid réalise une saison stratosphérique et affiche un niveau tout aussi impressionnant avec l’Equipe de France. Sans aucun doute, Karim Benzema fait aujourd’hui partie des trois favoris pour le Ballon d’Or, qui sera décerné dans un mois. Au micro de Canal +, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a fait savoir qu’il avait bien conscience de toucher du bout des doigts l’un de ses plus grands rêves. « Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas très loin » a concédé l’avant-centre du Real Madrid et de l’Equipe de France, avant de s’étaler.

🗨️ "Aujourd'hui je ne suis pas très loin (...)"



Karim @Benzema évoque le Ballon d'Or et ses rêves d'enfance avec @dacourtolivier dans un entretien à retrouver mardi soir sur @canalplus 🎙️🏆 pic.twitter.com/qx9uWIcx04 — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 17, 2021

« Cela serait parmi les nombreux rêves que j'avais quand j'étais petit. Bien sûr, bien sûr que j'en rêve. Mes idoles, que ce soit R9 ou Zizou, sont venues au Real. Je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d'Or. Ce sont des petites choses auxquelles je repense » a lancé Karim Benzema, qui peut compter sur quelques soutiens de taille. Son ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est par exemple prononcé en faveur de Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or. « 23 ans sans Ballon d’Or français, ça commence à faire long. On a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d‘Or. Un joueur qui est incroyable, c’est Karim Benzema » a concédé le champion du monde 1998 avant de poursuivre.

Zidane et Mahrez votent Benzema

« J’ai eu le grand honneur de pouvoir l’entraîner. Il s’associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain. Là, c’est le moment. Parce qu’il est au-dessus. C’est un moment important pour lui, j’espère qu’il pourra être récompensé par ce Ballon d’Or » a conclu Zinedine Zidane, dont l’avis est partagé par une autre star du ballon rond, l’attaquant algérien de Manchester City, Riyad Mahrez. « Pas besoin de mots. Une carrière incroyable, 10 ou 11 ans en tant que numéro 9 de real madrid n’est pas facile. Il le mérite et je suis heureux pour lui, et qu’il marque encore plus de buts et reste au sommet encore plus longtemps » a lancé sur TikTok l’ex-attaquant du Havre. Les soutiens se multiplient logiquement en faveur de Karim Benzema, en espérant que cela contribue à la victoire finale de l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France.