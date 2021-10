Ballon d'Or : Benzema ou Mbappé ? Les Français votent N'Golo Kanté !

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

A un peu plus d'un mois de la remise du Ballon d'Or 2021, un sondage étonnant réalisé en France attribue ce trophée à N'Golo Kanté. Le milieu de terrain des Bleus et de Chelsea est le favori des Français.

Tandis que la presse française a pris fait et cause pour Karim Benzema dans la quête du Ballon d’Or, alors que l’attaquant du Real Madrid est en concurrence avec Robert Lewandowski, Lionel Messi ou pourquoi pas Kylian Mbappé, le grand public français a lui une autre opinion. Car le jury du Ballon d’Or a trois joueurs « made in France » dans sa liste des 30 footballeurs en lice, N’Golo Kanté venant s’ajouter à Benzema et Mbappé. Et c’est justement l’ancien Caennais qui recueille le plus de suffrages dans un sondage réalisé par Odoxa pour le compte de RTL auprès des amateurs de football. Le joueur de Chelsea devance d’un souffle Karim Benzema et un peu plus nettement l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Kanté, Benzema, Mbappé, le tiercé dans l'ordre du Ballon d'Or 2021 en France

« 61% des amateurs de football jugent que le milieu de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, mérite de remporter le trophée et ils sont 60% à le penser pour l’attaquant du Real Madrid. Kylian Mbappé figure légèrement en retrait : 55% des amateurs de football estiment qu’il mériterait de gagner le trophée individuel le plus prestigieux de sa discipline », indique l’institut de sondage. Il est vrai que N’Golo Kanté a gagné la Ligue des champions avec Chelsea face à Manchester City, là où Benzema et Mbappé se sont contentés d’un titre national, les trois étant passés au travers lors de l’Euro 2021 avec l'équipe de France. Reste à savoir si les journalistes de toute la planète auront le même avis que la population française, ce qui semble toutefois loin d'être acquise.