Varane out, Manchester United prend une décision radicale

Très peu utilisé par Erik ten Hag à Manchester United, Raphaël Varane est cité comme un sérieux candidat au départ lors du mercato hivernal.

Ces dernières semaines, le temps de jeu de Raphaël Varane a fondu comme neige au soleil du côté de Manchester United. En effet, l’international français n’est plus un joueur sur lequel Erik ten Hag s’appuie à tel point que Varane n’a disputé que 17 minutes depuis le début du mois d’octobre. Indésirable et chassé du club il y a encore deux mois, Harry Maguire lui est même repassé devant dans la hiérarchie des défenseurs centraux aux yeux de son entraîneur.

Face à un tel constat, Raphaël Varane envisage de manière très sérieuse de faire ses valises dès le mercato hivernal. Cela tombe bien, de gros clubs européens restent intéressés par l’ancien vice-capitaine de l’Equipe de France, encore loin d’être cramé à seulement 30 ans. Le Bayern Munich est notamment sur les rangs et aimerait enrôler l’ex-défenseur du Real Madrid au mois de janvier. Mais cette tâche s’annonce particulièrement ardue puisque selon les informations du Sun, Manchester United a pris la décision d’accorder un bon de sortie à Raphaël Varane… pour le prochain mercato estival, en juin 2024.

Manchester United ferme la porte à Varane en hiver

Pas question en revanche pour Erik ten Hag de libérer l’ancien joueur madrilène en janvier. Le coach néerlandais espère encore se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ou dans le pire des cas pour la phase finale de l’Europa League. Il aura besoin par conséquent d’un effectif assez conséquent pour allier compétition européenne et Premier League et Raphaël Varane pourrait en profiter et tirer son épingle du jeu. A moins d’une très grosse surprise, il n’y aura donc pas de départ au mois de janvier pour le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions sous les couleurs de la Casa Blanca.