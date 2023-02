Une dizaine de stars virées, Chelsea ne rigole plus

Après les énormes investissements réalisés ces derniers mois, Chelsea prépare un grand ménage dans son effectif l’été prochain. A l’image de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang ou de l’international marocain Hakim Ziyech, de nombreuses stars en perte de vitesse seront poussées vers la sortie.

Les observateurs et la concurrence s’interrogent sur Chelsea. Comment les Blues peuvent-ils réaliser un tel recrutement sans être inquiétés par le fair-play financier ? Le pensionnaire de Premier League a en effet dépensé plus de 600 millions d’euros pour ses 18 arrivées enregistrées depuis l’été dernier. Les sceptiques obtiendront peut-être des réponses au cours du prochain mercato estival.

Chelsea and LAFC are still waiting for Pierre Emerick Aubameyang to decide on potential MLS move — it’s crucial step to proceed on loan deal. 🔵🇺🇸 #CFC



Chelsea, looking for solutions for Auba as MLS can be an option — but 'green light' on player side is still needed as of now.