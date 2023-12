Un milliard pour Tottenham, le Qatar prend une gifle

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

QSI, propriétaire du PSG, aimerait posséder d’autres formations en Europe. Les Qataris lorgnaient notamment sur Tottenham mais Daniel Levy, le patron des Spurs, a été bien trop gourmand.

Le PSG ne suffit plus au Qatar. Propriétaire du club parisien depuis 2011, le petit émirat cherche à conquérir d'autres formations européennes dans un futur proche. QSI est notamment devenu actionnaire minoritaire du club de Braga, vu comme un partenaire intéressant du PSG au Portugal et une possible rampe de lancement pour de jeunes joueurs. Toutefois, le plus grand championnat du monde demeure réticent à l'argent du Qatar. Manchester United était dans le viseur de Jassim Al-Thani, cousin éloigné du propriétaire du PSG. Néanmoins, ce dernier s'est fait doubler par INEOS et son propriétaire milliardaire Jim Ratcliffe.

Le PSG donnait 1 milliard d'euros pour 25% de Tottenham

Après les Red Devils, c'est Tottenham qui était visé par le Qatar en Premier League. Sauf que cette fois-ci, c'est QSI et l'émir Al-Thani qui étaient à la manœuvre. BBC Sport a annoncé en premier l'approche qatarie à Tottenham dans le but d'être actionnaire minoritaire des Spurs. Au départ, QSI voulait entrer au capital du club londonien à hauteur de 15%. C'était même 25% finalement selon le quotidien anglais The Telegraph mais la tentative qatarie a échoué.

Nasser Al-Khelaifi a discuté personnellement avec Daniel Levy, président de Tottenham. Il proposait un peu plus d'un milliard d'euros pour détenir 25% de Tottenham Hotspur. Néanmoins, Levy a refusé d'accéder aux demandes qataries. L'homme d'affaires anglais attendait encore plus d'argent et un montant secret jugé trop élevé par QSI. C'est finalement logique quand on sait que Chelsea a été vendu 5 milliards d'euros à Todd Boehly et que Jim Ratcliffe va normalement donner 1,5 milliard d'euros pour posséder 25% du capital de Manchester United.