PL : Haaland en Espagne, son agent fait une annonce de taille

Erling Haaland marche sur l'eau depuis son arrivée à Manchester City. Mais le Norvégien est toujours associé de près ou de loin à un départ futur au Real Madrid...

Manchester City a fait une affaire XXL en recrutant Erling Haaland l'été dernier en provenance du Borussia Dortmund. Le Norvégien est meilleur marqueur de Premier League et pourrait bien terminer la saison avec une première Ligue des champions. Ses statistiques sont impressionnantes et son statut est loin d'être remis en cause avec les Skyblues. Bien au contraire. Pourtant, des rumeurs persistantes font de lui le successeur de Karim Benzema au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, Haaland aurait une clause dans son contrat lui permettant de partir à ses conditions et à un montant raisonnable (180 millions d'euros ?).

Haaland, un avenir incertain !

Lors de quelques mots échangés avec Mundo Deportivo, son agent Rafaela Pimenta en a dit plus sur le sujet, tout en laissant planer le suspense... « La clause de 180 millions de Haaland ? Je n'en sais rien. Beaucoup a été dit, que si Guardiola, que si la grand-mère, la mère... Je n'ai rien à clarifier. Le mystère de cette histoire est très mignon car vous ne savez pas où il se trouve, comme l'île au trésor. C'est plus joli et en tant qu'avocat, je ne peux pas révéler les contrats. Il ira où il voudra. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu. Pour moi, sa qualité en tout et sa capacité d'évolution sont très impressionnantes. Il est capable de s'adapter rapidement à un nouveau club, à une société, à l'entraîneur... c'est comme s'il avait toujours été là. Cela vous donne beaucoup de tranquillité d'esprit et vous permet d'avancer. Il est très calme dans sa vie professionnelle et personnelle, il a de la qualité, aujourd'hui il est à la bonne place, avec la bonne équipe et le bon coach. Au Brésil, on dit que le ciel est la limite. Je pense que ça va battre tous les records. L'Espagne ? Oui, il y était la semaine dernière. Plus tard, pendant ses vacances, il ira à Marbella parce qu'il aime ça », a notamment indiqué la femme d'affaires, qui aime se jouer et rire des rumeurs sur son poulain. Mais une choses est certaine, les rumeurs sont encore très loin de prendre fin. Surtout que le joueur n'a jamais caché son admiration pour le Real Madrid.