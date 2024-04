Todd Boehly a tué Chelsea, Frank Leboeuf craque

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Tenu en échec (2-2) par Burnley à l'occasion de la 30e journée de la Premier League, Chelsea déçoit une nouvelle fois. Ancien joueur des Blues, Frank Leboeuf en a marre des décisions des dirigeants du club anglais.

Auteur de seulement 11 victoires en Premier League après 28 matchs disputés, Chelsea n'est que 11e et se dirige vers une deuxième saison sans Coupe d'Europe. Une énorme déception pour le projet de Todd Boehly. Chelsea est à 16 points de Tottenham, 5e. La dernière contre-performance du club londonien face à l'avant-dernier du championnat a été la goutte de trop pour certains supporters, dont Frank Leboeuf. Ancien joueur de Chelsea, passé par le club entre 1996 et 2001, le défenseur français n'a pas épargné les dirigeants ni même les joueurs, notamment les plus jeunes. Le champion du monde estime que Chelsea est une équipe trop jeune.

Un projet qui va droit dans le mur

« Désolé, mais les membres du conseil d'administration ont détruit ce club. Comment reconstruire cela ? Je ne sais pas, ça va prendre beaucoup de temps. Ils ne savent pas quoi faire. Tant que vous n'avez pas des gens sur qui compter, c'est-à-dire des joueurs expérimentés, vous ne pouvez rien construire. C'est ce à quoi on est confronté quand on essaie de construire une équipe d'académie. C'est un manque de professionnalisme et c'est injuste pour les gens qui aiment ce club. À dix contre onze, Burnley aurait dû gagner le match » a déclaré Frank Leboeuf dans un entretien avec ESPN. Cette saison, Chelsea a eu beaucoup de blessures et a été contraint de faire confiance aux jeunes joueurs. Et cela agace fortement celui qui a disputé plus de 200 matchs avec les Blues. Néanmoins, le géant anglais n'a plus perdu en championnat depuis le 4 février, face aux Wolves.