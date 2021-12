Chelsea : Lukaku pleurniche, Tuchel abasourdi

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En interview avec Sky Italia jeudi soir, Romelu Lukaku a surpris tout le monde en faisant part de son mal-être à Chelsea.

Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues depuis son retour à Chelsea cet été, Romelu Lukaku alterne le très bon et le moyen chez les Blues. Globalement, l’international belge est loin du niveau stratosphérique qui était le sien à l’Inter Milan la saison dernière, ce qui a grandement contribué au titre des Nerrazzuri. Et si certains observateurs mettaient cela sur le dos de quelques pépins physiques, le problème pourrait bien être plus profond. Au micro de la Sky Italia jeudi soir, Lukaku a glacé l’ambiance en expliquant qu’il n’était pas heureux et épanoui à 100 % à Chelsea. « Je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que l'entraîneur a choisi de jouer avec une formation différente, je dois juste continuer à travailler et être professionnel » a pesté Romelu Lukaku, dont les propos ont logiquement déplu à son entraîneur Thomas Tuchel.

Tuchel n'a pas aimé les déclarations de Lukaku

En conférence de presse ce vendredi, l’ancien coach du PSG a répondu sans langue de bois à Romelu Lukaku. « Soyons honnêtes, je n'aime pas ça, parce que cela fait du bruit. Un bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. C'est facile de sortir des lignes de leur contexte. Il n'avait pas l'air malheureux, alors je suis surpris. Mais cela ne reflète pas son travail quotidien à l’entraînement. Nous aurons une discussion en privé. Un aussi grand joueur que Lukaku sait sûrement quelle portée ses propos ont quand il s'exprime. Nous prendrons le temps pour voir ce qu'il lui arrive » a regretté Thomas Tuchel, qui aurait sans doute préféré que Romelu Lukaku lui fasse part de ses doutes en privé, plutôt que de s’exprimer ainsi et de faire le buzz comme cela a été le cas jeudi soir, où certains médias italiens n’ont pas mis longtemps avant d’évoquer un possible retour à l’Inter…