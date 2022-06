Sans recrue à MU, Cristiano Ronaldo relève le défi

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Moins d’un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est déjà annoncé sur le départ. L’attaquant portugais vivrait mal la passivité de ses dirigeants sur le marché des transferts. Une information rapidement démentie puisque le Mancunien n’aurait pas du tout l’intention de bouger cet été.

Comme souvent ces dernières années, Cristiano Ronaldo alimente les rumeurs du marché des transferts. L’attaquant de Manchester United est de nouveau annoncé sur le départ à cause de ses dirigeants. En effet, le média portugais Record affirme que le mercato du club mancunien frustre le quintuple Ballon d’Or. Le récent sixième de Premier League n’a accueilli aucune recrue pour le moment. Dans ces conditions, il est forcément difficile d’imaginer les Red Devils rattraper leur retard sur Manchester City et Liverpool, qui ont respectivement recruté les attaquants Erling Haaland et Darwin Nuñez.

Suffisant pour inciter le Portugais à faire ses valises ? Pas du tout, dément Sky Sports. De son côté, la source britannique assure que Cristiano Ronaldo ne quittera pas Manchester United pendant ce mercato estival. L’ancien joueur du Real Madrid est bien attendu après son retour de vacances début juillet. Le Mancunien n’a donc pas changé d’état d’esprit depuis la fin de saison. Malgré la perspective d’un exercice sans Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo se disait impatient de travailler avec son futur manager Erik ten Hag.

La rumeur Bayern également démentie

En Allemagne, Sky en profite donc pour confirmer la tendance et balayer la rumeur d’un intérêt du Bayern Munich. Tout d’abord, le champion d’Allemagne ne souhaite pas (encore) remplacer Robert Lewandowski. La direction essaie plutôt de le convaincre de rester. Mais surtout, CR7 ne correspond absolument pas à la politique de recrutement des Bavarois. En résumé, il n’y a rien de nouveau pour Cristiano Ronaldo, même si l’on peut penser que l’avant-centre suit attentivement le mercato de son club.