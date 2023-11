Ang ‍: Tottenham est pressé, Lloris doit partir au plus vite

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

La belle et longue histoire d'Hugo Lloris à Tottenham se termine brutalement. Ecarté de l'équipe, le gardien français se voit pousser dehors par les Spurs. Ceux-ci sont même prêts à résilier son contrat dans les prochains jours. Leur prochain mercato en dépend.

Si Hugo Lloris avait encore un mince espoir de retrouver les terrains avec Tottenham, il s'est brisé ce week-end. En effet, mis de côté avec l'arrivée de Vicario, Lloris était même troisième gardien des Spurs derrière Fraser Forster. Ce dernier s'est blessé au dos et Lloris était attendu dans le groupe pour la réception d'Aston Villa ce dimanche. Néanmoins, son entraîneur Ange Postecoglou a préféré prendre à sa place Brandon Austin, scellant définitivement l'avenir de Lloris à Tottenham. Le Français n'est pas dans les plans de l'Australien cette saison et il doit partir au prochain mercato de janvier.

Tottenham veut un buteur, Lloris doit faire de la place

Selon les informations de Football Insider, le départ de Lloris est même imminent. En effet, Tottenham veut résilier sur le champ le contrat de son emblématique gardien de 2012 à 2023. Il faut dire qu'Hugo Lloris touche un salaire annuel de 5,9 millions d'euros, soit 114 000 euros hebdomadaires. Lloris étant en fin de contrat en juin prochain, Tottenham n'aurait que 7 mois à lui payer immédiatement. C'est essentiel au projet des Spurs pour janvier, ces derniers rêvant d'un attaquant.

🚨 FI SOURCES! 🚨 - Tottenham could now terminate Lloris deal as Postecoglou makes up his mind. ❌#THFC #COYS

Full story ⬇️ — Football Insider (@footyinsider247) November 25, 2023

Football Insider révélait quelques heures avant le fait que Tottenham ambitionnait l'achat d'un attaquant polyvalent pour cet hiver. Harry Kane n'a pas été totalement remplacé cet été. En plus, Richarlison et James Maddison viennent de se blesser, rejoignant Manor Solomon et Ivan Perisic à l'infirmerie. Le nom du joueur de la Juventus Samuel Iling-Junior était notamment évoqué. Le temps presse pour Tottenham, devenu candidat au titre en Premier League après un superbe début de saison. De quoi justifier la sortie rapide de Lloris même si on peut s'attrister de voir la légende d'un club être traitée de la sorte.