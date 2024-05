Pochettino connaît son prochain club, c’est écrit

Après son départ de Chelsea annoncé mardi, Mauricio Pochettino pourrait de nouveau rebondir en Angleterre, et plus précisément à Manchester United. C’est du moins le scénario auquel on peut s’attendre étant donné que les Red Devils ont déjà sollicité l’entraîneur argentin à deux reprises par le passé.

Entre Mauricio Pochettino et Chelsea, c’est déjà terminé. Le club londonien a annoncé le départ de son manager dans un communiqué mardi. Les deux parties se quittent d’un commun accord après une collaboration d’une seule saison. Une expérience sans doute frustrante pour l’Argentin qui pourrait être tenté de reprendre du service rapidement. Cela tombe bien, une nouvelle opportunité a des chances d’apparaître en Angleterre. Pour la presse locale, il ne serait pas étonnant de voir Manchester United s’intéresser à Mauricio Pochettino.

T̶h̶o̶m̶a̶s̶ ̶T̶u̶c̶h̶e̶l̶

̶G̶r̶a̶h̶a̶m̶ ̶P̶o̶t̶t̶e̶r̶

̶F̶r̶a̶n̶k̶ ̶L̶a̶m̶p̶a̶r̶d̶

̶M̶a̶u̶r̶i̶c̶i̶o̶ ̶P̶o̶c̶h̶e̶t̶t̶i̶n̶o̶



Chelsea will have a different manager for the FIFTH time in the last two years 🫠 pic.twitter.com/enRFQmVY3B