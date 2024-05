PL ‍: Match truqué, grosse accusation contre Lucas Paqueta

La Fédération Anglaise accuse Lucas Paqueta de malversation dans le cadre des paris sportifs, et laisse 10 jours au joueur pour se défendre avant une éventuelle grosse sanction.

Coup de tonnerre dans le football anglais. Suivi déjà la saison dernière pour son comportement suspect sur au moins un match, Lucas Paqueta va officiellement être la cible d’une enquête de la part de la Fédération Anglaise (FA) pour non-respect du règlement lié aux paris sportifs. L’été dernier, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait vu son transfert à Manchester City capoter en raison d’informations le soupçonnant d’avoir volontairement pris un carton jaune dans quatre matchs différents où des paris anormalement élevés avaient été enregistrés sur un avertissement récolté par le Brésilien. Il s'agit des rencontres contre Leicester en 2022, puis Aston Villa, Leeds et Bournemouth en 2023.

