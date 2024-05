Manchester United vire Erik Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Le timing de l’annonce a de quoi provoquer quelques sueurs froides, mais à la veille du derby face à Manchester City en finale de la Coupe d’Angleterre, Erik Ten Hag a appris qu’il serait viré à l’issue de la saison, quel que soit l’issue de cette rencontre. Cette information publiée par The Guardian met un terme aux espoirs du coach néerlandais de sauver sa place après cette saison très décevante, et un des pires classements de Manchester United en Premier League de ces dernières années. L’an dernier, il avait réussi à terminer troisième de Premier League, et remporter la Coupe de la Ligue anglaise.

Cinq noms sont à l’étude pour le remplacer : Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Graham Potter et Thomas Frank. Selon le journal anglais, cette décision sera officialisée dans la foulée du match de Coupe d’Angleterre de ce samedi.