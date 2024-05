La diffusion télé de MU-City fait scandale

Dans : Premier League.

Comme en France avec la finale de la Coupe de France, en Angleterre se trouve l’illustre finale de la FA Cup ce samedi. Un énorme derby de Manchester, entre City et United, pour un titre de prestige mais aussi une place en Europa League pour les Red Devils à aller chercher.

Une rencontre très suivie en Angleterre et sur le plan mondial, puisqu’il s’agit tout simplement de la plus vieille épreuve de l’histoire du football, et d’un titre entre deux formations toujours très suivies sur la planète football. En dehors des 80.000 spectateurs du stade de Wembley, les amateurs de football peuvent suivre cette rencontre à la télévision. En France, c’est par exemple sur la chaine BeIN Sports, qui diffuse la rencontre mais ne décide pas de l’angle des caméras. Car ce samedi, le choix des réalisateurs anglais a scotché de nombreux observateurs, avec un angle de vue beaucoup plus bas et écrasant, et qui donne une impression de jeu en diagonale.

Wembley à la TV, des centaines de plaintes

Hear me out.



I've always thought the camera angle at Wembley isn't quite right.



Très vite, en France comme en Angleterre, les commentaires se sont multipliés pour dénoncer cette diffusion assez affreuse à regarder, tant on a l’impression que les joueurs sont écrasés les uns sur les autres et que le terrain est très réduit sur le côté opposé à la caméra. « C’est le pire angle jamais vu pour un match de football, ça donne envie de vomir », « ça me gâche vraiment le match, c’est imbuvable ces nouvelles caméras », « il se passe quoi avec la caméra, pourquoi on ne peut pas voir le match normalement », « c’est très difficile de juger les distances et les espaces avec cette caméra », « tout le monde est comme moi ou cet angle est très compliqué à suivre », « tout le monde se plaint de cet angle, il faut changer ça », « c’est toujours comme ça à Wembley, il faut arrêter de leur donner des finales », « à Wembley, c’est l’une des pires vues possibles avec la caméra » ont pesté les fans anglais, aussi gênés que dans tous les autres pays du monde par cette retransmission biaisée décidée par les organisateurs anglais. Des centaines de messages se plaignant du match moins agréable à suivre se sont succédés dès le coup d’envoi, estimant que la publicité pour cette finale de la FA Cup était plutôt mauvaise en Angleterre comme à l’étranger.

Voilà qui fait aussi craindre une telle diffusion pour la finale de la Ligue des Champions, à Wembley, le week-end prochain.