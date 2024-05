Lucas Paqueta réagit à sa mise en accusation

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Accusé d’avoir pris volontairement un carton jaune lors de quatre matchs de Premier League pour faire le jeu de paris sportifs convenus d’avance, Lucas Paqueta a immédiatement réagi via ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain de West Ham s’est dit surpris par cette annonce alors qu’il estime avoir répondu à toutes les questions des instances sur ce sujet ces derniers mois.

« Je suis très déçu et surpris par la décision de la FA de m’accuser. Depuis neuf mois, j’ai coopéré à chaque niveau de l’enquête et je leur ai fournis toutes les informations que je possède. Je démens les accusations dans leur totalité et je vais me battre jusqu’à mon dernier souffle pour laver mon nom. En raison de l’enquête en cours, je ne ferai plus d’autres commentaires à l’avenir », a fait savoir le joueur brésilien, qui a désormais 10 jours pour apporter sa défense définitive dans ces accusations, qui ont en effet mis très longtemps à se concrétiser puisque les faits datent d’il y a désormais un an.