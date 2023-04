Pochettino à Chelsea, il met un coup de pression à Todd Boehly

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son départ du PSG l'été dernier, Mauricio Pochettino cherche un nouveau défi. Cela tombe bien, Chelsea est prêt à lui offrir les rênes de son équipe.

Mauricio Pochettino n'a pas connu l'expérience souhaitée au PSG. L'Argentin est parti dans l'anonymat du club de la capitale. Mais il a eu le temps de se ressourcer. Comme pas mal de grands entraîneurs sans poste, il attend le meilleur défi pour relancer sa carrière. Il dispose d'une très belle cote en Premier League après ses passages à Southampton et Tottenham. Alors que Chelsea se cherche un nouvel entraineur, sachant que Frank Lampard n'est là que pour assure l'intérim, les champions d'Europe 2021 ont jeté leur dévolu sur Mauricio Pochettino. Un challenge qui plait à l'Argentin, même si ce dernier a déjà posé des conditions bien strictes pour l'accepter.

Pochettino cash avec Boehly

Selon les informations de l'Express, pour signer à Chelsea, Pochettino a fait une demande claire à Todd Boehly, nouveau propriétaire du club londonien. L'ancien du PSG veut tout simplement interdire d'entrée de vestiaire le milliardaire. Ces dernières semaines, Boehly n'a pas hésite à donner son opinion aux joueurs dans les vestiaires, ce qui a pas mal fait parler outre-Manche. Pour Pochettino, ce type de comportement n'est pas envisageable et il lui faudra une totale liberté de mouvement avec ses joueurs. Reste à savoir si l'Américain acceptera cette requête, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Julien Laurens a d'ailleurs indiqué récemment sur le sujet : « On me dit qu'ils en ont parlé dans les nombreux entretiens que Pochettino a eus avec Boehly et les directeurs sportifs. Cela a été abordé et à juste titre, je pense. Boehly sait que la personnalité de Pochettino ne permet aucune sorte d'interférence de la part de la propriété ou quoi que ce soit du genre ». Toutes les parties sont en négociations et une arrivée de Pochettino à Chelsea avance bien. L'Argentin aurait la tâche de faire revenir les Londoniens en Ligue des champions après cette saison totalement ratée.