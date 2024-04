PL ‍: Chelsea gagne 6-0, Pochettino a honte

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea a atomisé Everton ce lundi soir en Premier League. Une belle victoire 6 buts à 0 tout de même entachée par le comportement de certains joueurs des Blues, qui se sont disputés un penalty.

Même quand Chelsea gagne largement, les polémiques ne sont jamais loin des Blues cette saison. Contre Everton ce lundi soir en Premier League, les hommes de Mauricio Pochettino ont donné la leçon à des Toffees à la ramasse. Une victoire 6 buts à 0 qui permet à Chelsea de toujours espérer terminer à une place européenne en fin de saison. Pour cela, il faudra que Mauricio Pochettino donne de la voix dans son vestiaire pour apaiser les tensions. A 4-0 contre Everton, Cole Palmer s'est pris le bec avec Nico Jackson et Noni Madueke, alors que ce dernier voulait tirer un penalty au nez et à la barbe de l'ancien de City, pourtant désigné comme tireur de l'équipe.

Pochettino trouve ça lamentable

63e minute de jeu, penalty pour Chelsea qui mène déjà 4-0, Jackson et Madueke…



« Le tireur c’est Palmer. On ne peut pas se comporter comme des enfants. C’est une honte. C’est inacceptable. Si on veut être une grande équipe, ça doit changer » (Pochettino)pic.twitter.com/kCGggSmrtR — Bruno Constant (@Bruno_Constant) April 16, 2024

Une séquence qui a laissé Pochettino perplexe en plein direct. Mais en conférence de presse, l'ancien du PSG s'est lâché contre l'état d'esprit de ses joueurs, pestant : « Le tireur c’est Palmer. On ne peut pas se comporter comme des enfants. C’est une honte. C’est inacceptable. Si on veut être une grande équipe, ça doit changer ». Sur les réseaux sociaux, pas mal d'internautes et d'observateurs ont été dérangés par cette séquence entre les joueurs de Chelsea. « Avec un Cole Palmer en lice pour remporter le Golden Boot, je ne comprends vraiment pas l'attitude égoïste de ses coéquipiers » ; « C'est assez grave j'espère que l'entraîneur va régler ça avec rigueur » ; « T’as mis un triplé laisse les autres marquer il est où le problème ? C’est quoi ces égoïstes ! » ; « La honte intersidérale, tu m’étonnes qu’on ne performe pas, on a des joueurs top qualité mais avec des cerveaux de golmons… » ; « Il est plus facile d’améliorer la technique balle au pied que la rapidité de la pensée comme dirait l’autre ! » ou encore « Ptdrrr c quoi cette équipe de guignols », pouvait-on notamment voir comme posts via X.