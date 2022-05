Pochettino au PSG c’est fini, l’annonce brutale

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino va quitter le PSG dans quelques jours. Son chèque est prêt, et Luis Campos est déjà chargé de trouver un nouvel entraineur.

La prolongation de Kylian Mbappé n’a pas tout fait oublier au Paris Saint-Germain. La saison a été très décevante, et le titre récupéré en Ligue 1 n’a pas permis de redonner le sourire aux joueurs et aux dirigeants parisiens. Comme souvent, c’est l’entraineur qui trinque en premier même si tout ne peut pas être mis sur le dos de Mauricio Pochettino. Récemment, l’idée de continuer encore une saison avec l’Argentin sur le banc de touche, jusqu’à la fin de son contrat, afin d’ensuite trouver la perle rare avec Zidane ou Guardiola, a fait son chemin. Mais il n’en sera rien. Bien informé au sein du PSG, Le Parisien, qui avait annoncé très tôt la forte probabilité de voir Kylian Mbappé prolonger à Paris, met brutalement un terme à l’aventure de Pochettino.

En effet, dans les réformes à venir annoncées par Nasser Al-Khelaïfi, et qui devraient avoir lieu dans les prochains jours, le sort de Mauricio Pochettino est scellé. Futur directeur sportif, Luis Campos ne compte pas une seconde sur l’ancien manager de Tottenham, et quand il va signer officiellement son contrat avec le Paris SG, l’avenir de l’ancien capitaine de l’équipe parisienne sera très loin de l’Ile-de-France. L’arrivée du Portugais est pour le moment prévu pour jeudi, et les grandes annonces pourraient donc être faites en fin de semaine. Toutefois, Luis Campos n’attend pas d’avoir son stylo en mains pour être actif, tant il sait que le choix du futur entraineur et des joueurs s’effectue le plus tôt possible. Avant la fin du mois de juin, Pochettino recevra son chèque pour être libéré de son contrat ainsi que son staff technique

Le remplaçant de Pochettino, déjà deux noms écartés

Il reste à trouver son remplaçant. Si les noms principaux sont connus, d’Antonio Conte à Zinedine Zidane en passant par Christophe Galtier, dont le nom a quelques partisans au sein du club, le PSG sait déjà qu’il n’aura pas Ruben Armorim, qui va rester au Sporting, ni Thiago Motta, qui n’a pas beaucoup de partisans. Un premier chantier qui en appelle d’autres, même si Luis Camps et tout le PSG seront bien évidemment attendus au tournant sur ce dossier chaud qu’est le futur entraineur. Pour Mauricio Pochettino, c’est donc la fin de l’aventure au Paris SG. Sa sortie légendaire où il avait annoncé que lui et Mbappé seraient encore au club la saison prochaine aura donc été en partie vraie.