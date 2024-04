Dibu Martinez s'est créé un personnage, un ex-coéquipier balance

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Décisif contre Lille (2-1, 3-4 tab) jeudi en quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martinez a encore fait son cinéma pendant la séance des tirs au but. Un comportement étonnant et surtout excessif pour son ancien coéquipier à Arsenal Samir Nasri.

Emiliano Martinez a encore frappé. A la fois héroïque et agaçant lors de la finale du Mondial 2022, l’Argentin a cette fois récidivé en quarts de finale retour de la Ligue Europa, et de nouveau face à une équipe française. C’est effectivement le LOSC qui a subi la loi du gardien d’Aston Villa, décisif et surtout chambreur pendant la séance des tirs au but.

Merci le @losclive, fier de vous !!! et Martinez mange bien tous tes morts !!!!!!!!!! — Ludo Obraniak (@Ludo_Obraniak) April 18, 2024

Le portier des Villans, sifflé pendant toute la partie, a demandé au public nordiste de se taire et ne s’est pas gêné pour tenter de perturber les tireurs lillois. Autant dire que sa cote de popularité n’a pas augmenté dans l’Hexagone, et notamment auprès du consultant Ludovic Obraniak qui a dérapé sur le réseau social X. Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri, lui, s’est exprimé avec plus de retenue. Mais l’ancien coéquipier d’Emiliano Martinez à Arsenal n’a pas non plus apprécié le cinéma de l’international argentin.

Quand Martinez était timide

« Moi, son comportement, ça m’agace parce qu’en plus, il n’était pas comme ça avant, a témoigné le Français. Moi je l’ai connu très jeune à Arsenal, il était très discret. Et maintenant, ce comportement-là, c’est devenu son fonds de commerce. Tu arrêtes un tir au but, tu n’as pas besoin de chambrer le public adverse en leur disant "chut" franchement. Voilà, moi, je trouve ça quand même très limite. Surtout qu’il n’a pas besoin de ça pour exister. Avec son arrêt décisif sur Kolo Muani, la séance de tirs au but face à la France, là encore ce soir… Il n’a pas besoin de dire "chut" pour qu’on parle de lui. » Son attitude a au moins le mérite de pousser ses adversaires à la faute.