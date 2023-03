PL : Ten Hag a humilié ses joueurs pour une bonne raison

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Premier League, Liverpool a humilié Manchester United sur le score de 7 buts à 0. Une défaite historique pour des Red Devils qui étaient pourtant en belle forme.

Manchester United est tombé de haut ce dimanche lors de son choc face à Liverpool à Anfield Road. Les Red Devils arrivaient pourtant avec pas mal d'ambitions dans la Mersey. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les hommes d'Erik Ten Hag, avec une défaite 7 buts à 0 face à l'ennemi juré. Il sera très certainement difficile pour Manchester United de se relever d'une telle défaite. Mais le club a encore pas mal de choses à jouer cette saison, comme la Ligue Europa, le podium en Premier League ou encore la FA Cup, alors que la Carabao Cup a déjà été remportée. Pour provoquer un électrochoc rapide, Erik Ten Hag a voulu marquer le coup après la débâcle à Liverpool.

Erik Ten Hag utilise les grands moyens

Selon les informations du Daily Mirror, Erik ten Hag a forcé ses joueurs à s'asseoir en silence dans le vestiaire et à écouter les joueurs de Liverpool célébrer leur victoire. Le Néerlandais n'avait qu'un objectif en tête : motiver ses joueurs pour s'assurer qu'ils ne capitulent plus jamais. L'ancien coach de l'Ajax le sait, il faudra vite oublier ce choc face à Liverpool et vite repartir de l'avant, surtout qu'un match de Ligue Europa attend les Red Devils dès ce jeudi soir face au Betis. En Premier League, la qualification en Ligue des champions n'est pas encore assurée malgré une belle avance pour le moment. Mais tout va très vite dans le football et Erik Ten Hag va devoir trouver les bons remèdes pour faire repartir de l'avant un groupe de joueurs qui a prouvé ces dernières semaines qu'il pouvait se montrer au niveau. Reste à savoir si certains joueurs iront faire un tour sur le banc ou si Ten Hag fera confiance aux éléments foudroyés à Anfield Road ce dimanche.