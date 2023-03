PL : Liverpool en colle 7 à Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

26e journée de Premier League

Anfield Road

Liverpool bat Manchester United : 7 à 0

Buts pour Liverpool : Cody Gakpo (43e et 50e), Darwin Nunez (47e et 75e), Mohamed Salah (66e et 83e) et Roberto Firmino (89e)

Ce dimanche en Premier League, Liverpool a étrillé Manchester United à Anfield Road. Les Reds ont déroulé offensivement, avec notamment un très joli doublé inscrit par les récentes recrue Cody Gakpo et Darwin Nunez. Au classement, les hommes de Jürgen Klopp continuent leur belle remontée au classement. Liverpool pointe en effet à la 5ème place, à 3 points de la 4ème place, occupée par Tottenham. Le club de la Mersey a en plus un match de retard à disputer par rapport aux Londoniens.