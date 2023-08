Paqueta viré de Premier League ‍? Trois cartons jaunes suspects

Alors qu'il devait s'engager avec Manchester City, Lucas Paqueta va bien rester à West Ham mais pourrait être surtout lourdement sanctionné. En cause ? Des paris sportifs...

Lucas Paqueta fait du très bon travail depuis son arrivée à West Ham. Assez pour susciter l'intérêt des meilleurs clubs européens. Ces derniers jours, Manchester City a beaucoup fait pour le recruter. Son arrivée chez les champions d'Europe était presque bouclée. Mais voilà, l'ancien de l'OL se retrouve dans la polémique. En effet, il fait l'objet d'une enquête secrète de la part des autorités pour une possible infraction au règlement sur les paris sportifs. Et face à ce gros risque, Manchester City a décidé de se retirer du dossier. Car ce qui est reproché à Lucas Paqueta est particulièrement grave...

🚨 EXCL: West Ham star Lucas Paqueta is being investigated by the FA for potential betting breaches, as his £70m transfer to Man City collapses, three months after Ivan Toney was handed a ban



✍️ @KieranGill_DM & @Jack_Gaughan https://t.co/blWaL2Kf3H pic.twitter.com/gdKutLUSNN