PL : Manchester City dérape, Arsenal crie au scandale

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

C'est la petite bombe de la journée de l'autre côté de la Manche, Manchester City pourrait écoper de grosses sanctions dues à des manquements au fair-play financier. Certains détracteurs des Citizens demandent du lourd pour les champions d'Angleterre.

Manchester City traverse une période difficile en Premier League depuis quelques semaines. Ce dimanche, les hommes de Pep Guardiola ont de nouveau perdu en championnat, cette fois-ci sur la pelouse de Tottenham. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les champions d'Angleterre ont appris ces dernières heures que la Premier League les accusait de nombreuses infractions aux règles du fair-play financier à la suite d'une enquête de quatre ans. Si Manchester City perdait son futur procès, le club anglais s'exposerait à de graves sanctions...

Des sanctions déjà demandées par la concurrence

Parmi les sanctions possibles, City s’expose à un retrait de points voire à une exclusion de la Premier League. Car Manchester City fait l'objet de plus de 100 accusations de violation des règles par la Premier League. Du côté de la concurrence, on regarde certainement la situation avec intérêt. Arsenal, leader du championnat d'Angleterre devant les Skyblues, ne dirait pas non à une sanction de points pour City. Ce n'est pas Piers Morgan qui dira le contraire. Sur Twitter, le célèbre journaliste et animateur de télévision britannique, grand fan des Gunners, a en effet indiqué : « Scandaleux, ça mérite une réduction de points immédiate ». Arsenal compte actuellement 5 points d'avance sur Manchester City avec un match en plus à jouer. Les Gunners rêvent du sacre et un retrait de points concernant les Mancuniens leur assurerait presque le titre. On n'en est pas encore là, Manchester City ayant bien l'intention de faire valoir ses droits et prouver son innocence face aux accusations de la Premier League. Cette histoire ne fait que commencer..