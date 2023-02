Man City a triché, la Premier League menace les Citizens !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après une enquête de quatre ans, la Premier League accuse Manchester City d’une centaine d’infractions au règlement financier. L’instance a mandaté une commission indépendante pour comprendre comment les Citizens ont contourné les règles. Une procédure qui pourrait coûter très cher au club mancunien.

Pour Manchester City, la défaite dans le choc face à Tottenham (1-0) dimanche passe clairement au second plan. Le champion d’Angleterre en titre, provisoirement relégué à cinq points du leader Arsenal, a maintenant un souci beaucoup plus grave à gérer. Ce lundi, la Premier League a annoncé qu’elle mandatait une commission indépendante pour mieux comprendre comment le club mancunien a contourné les règles pendant des années.

Harry Kane pour l'histoire ! 👑



L'Anglais ouvre le score face à Manchester City et devient le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham ⚪️#TOTMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/zn5V0oGbQ4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 5, 2023

L’instance a en effet enquêté pendant quatre ans et a repéré plus de 100 infractions des Citizens au règlement financier. « Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu'elle a renvoyé aujourd'hui un certain nombre de violations présumées des règles de la Premier League par le club de football de Manchester City à une commission », peut-on lire dans le communiqué publié.

Man City vers un retrait de points ?

Parmi les nombreuses infractions notées, l’organisation reproche à Manchester City de ne pas avoir respecté les règles de l’UEFA, notamment en ce qui concerne le fair-play financier en 2013-2014 et entre 2014 et 2017-2018. Le club est également suspecté d’avoir fourni de fausses informations financières, « en particulier en ce qui concerne ses revenus (parmi lesquels ses revenus de sponsoring), ses coûts d'exploitation et ses associés ».

Manchester City aurait par exemple dissimulé le vrai salaire de son ancien entraîneur Roberto Mancini pour les saisons 2009-2010 et 2012-2013. Pour toutes ces infractions, l’équipe entraînée par Pep Guardiola risque de lourdes sanctions pouvant aller du retrait de points à l’exclusion du championnat ! Pour rappel, l’UEFA avait exclu Manchester City de toutes compétitions européennes pendant deux ans en 2020. Une sanction liée au fair-play financier que le Tribunal arbitral du sport avait finalement annulée. Mais cette fois, la Premier League l'annonce, aucun recours devant le TAS ne sera possible. De son côté, les Citizens ont déjà réagi à cette annonce, se disant surpris, mais serein.

Club statement — Manchester City (@ManCity) February 6, 2023

« Manchester City est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier compte tenu de l'engagement important et de la grande quantité de documents détaillés fournis à l'EPL. Le Club se félicite de l'examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d'examiner de manière impartiale l'ensemble complet de preuves irréfutables qui existent à l'appui de sa position. En tant que tel, nous attendons avec impatience que cette affaire soit réglée une fois pour toutes », indique le club anglais.