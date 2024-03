PL ‍: Le coach d'Everton gifle un joueur avant le derby contre Liverpool

La presse anglaise se régale ce samedi en révélant que lors d'un repas avec ses joueurs, Sean Dyche, le coach d'Everton, a collé une gifle un peu trop forte à un de ses joueurs et que la tension était énorme.

Avec seulement quatre points d'avance sur la zone de relégation, Everton, qui n'a pris que deux points lors des cinq derniers matchs de Premier League, vit une fin de saison très stressante. Et cela a probablement rejailli sur Sean Dyche, l'actuel manager des Toffees. En effet, le Daily Mail révèle que lors du stage que le club anglais effectuait cette semaine au Portugal, et alors que l'équipe était dans un restaurant, le coach d'Everton a voulu gentiment mettre une petite claque à Nathan Patterson, son défenseur international écossais. Seul problème, Sean Dyche a visiblement tapé plus fort que prévu, laissant sous le choc son joueur, mais également les coéquipiers de Patterson.

