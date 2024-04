Après avoir détruit son père, Roy Keane tacle Erling Haaland

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Le choc entre Manchester City et Arsenal n’a pas tenu toutes ses promesses dimanche en Premier League avec un match nul très peu spectaculaire. Erling Haaland a lui été fantomatique.

Comme lors du match aller entre Arsenal et Manchester City en octobre dernier, Erling Haaland a été fantomatique face aux Gunners, dimanche après-midi (0-0). Aligné à la pointe de l’attaque par Pep Guardiola, l’international norvégien a passé une sale après-midi. Muselé par le duo composé de deux anciens défenseurs de Ligue 1, à savoir William Saliba et Gabriel, l’ancien buteur du Borussia Dortmund traverse une mauvaise passe. Malgré de belles statistiques toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (29 buts, 6 passes décisives), Erling Haaland ne brille pas ou peu dans les grandes affiches.

C’est justement ce que lui a reproché Roy Keane au micro de Sky Sports après le match nul et sans saveur entre Arsenal et Manchester City dimanche après-midi à l'Etihad Stadium. « Son niveau de jeu en général est très médiocre, et pas seulement dimanche contre Arsenal. Devant le but, c’est sans doute le meilleur joueur du monde. Mais son jeu dans sa globalité pour un tel joueur est beaucoup trop mauvais. Il doit vraiment s’améliorer. Il est presque comme un joueur de League 2 (4e division), c’est comme ça que je le vois. Son jeu doit vite s’améliorer au cours des prochaines années, il est un attaquant brillant et fantastique mais il doit vite progresser sur beaucoup d’aspects » a lancé Roy Keane, pas du tout convaincu par l’apport d’Erling Haaland dans le jeu de Manchester City. Précision importante, l'ancien joueur de Manchester United est connu pour détester le père d'Erling, Alf-Inge, dont il a volontairement brisé la fin de carrière sur un énorme tacle en 2001. Et depuis, il n'épargne pas non plus son fils quand il est au micro.

Pep Guardiola, qui a longtemps évolué avec des faux numéro neuf qui participaient beaucoup au jeu, doit penser la même chose. Dimanche face à Arsenal, le Norvégien a purement et simplement été inutile par son équipe et William Saliba s’est régalé à le museler.