Le père d'Haaland envoie Mbappé au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pendant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) mardi, le père d’Erling Haaland s’est fait expulser de la tribune. Son comportement n’a pas plu et menace une éventuelle arrivée de son fils chez les Merengue. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé.

Soirée difficile pour le clan Haaland mardi à Santiago Bernabeu. Sur le terrain, Erling, l’attaquant de Manchester City, n’a pas brillé pendant la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. L’international norvégien a notamment été muselé par Antonio Rüdiger. Quant à son père, Alfie, la sécurité du Real Madrid a dû l’expulser de la tribune à cause de provocations et tensions avec les supporters madrilènes.

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

Un comportement inacceptable pour le journaliste Joaquin Maroto, persuadé que la Maison Blanche fermera la porte au Cyborg au profil de Kylian Mbappé. Et ce malgré la gourmandise de la mère du Français. « Le spectacle d'Alfie Haaland au Bernabeu, en jetant des cacahuètes sur les supporters du Real, en lançant des bras et des doigts d'honneur à droite et à gauche, va lui coûter cher, a annoncé le spécialiste du quotidien As. Les Madrilènes retiennent ce genre de choses. C'est une honte que la sécurité privée du club ait dû l'expulser de la tribune après qu'il ait provoqué le public. »

Priorité à Mbappé

« (...) Ce qu'Alfie Haaland ne sait pas, c'est qu'en réalité il a fait une faveur à la mère de Mbappé, a poursuivi le journaliste. L'objectif du Real Madrid est de recruter les meilleurs, et il est indiscutable que Mbappé et Haaland en font partie. Fayza Lamari, la mère de Mbappé, s'est rendue célèbre auprès des supporters madrilènes pour avoir augmenté le prix de son fils de dix millions à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Florentino (Pérez, le président du Real) est un homme d'affaires. Il ne fait aucun doute que, le moment venu, il préférera composer avec la cupidité de Lamari plutôt que l’éducation d'Alfie. Question de principes. » Le Paris Saint-Germain est prévenu.