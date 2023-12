PL ‍: Guardiola annonce un nouveau candidat au titre

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Battu par Aston Villa (1-0) lors de la dernière journée de la Premier League, Manchester City est relégué à la quatrième place, derrière son bourreau. Pep Guardiola estime qu'il faut désormais considérer les Villans comme des prétendants au titre.

Avec cette troisième défaite de Manchester City en Premier League cette saison, la formation de Pep Guardiola est quatrième, avec seulement trois points d'avance sur Manchester United, pourtant en grande difficulté cette saison. Les Skyblues restent sur quatre matchs sans victoire en championnat. Une disette inhabituelle pour le triple tenant du titre. Complètement dominé par Aston Villa et son intensité folle, City a rarement été autant mis en difficulté cette année avec seulement deux tirs pendant le match, contre 22 pour la formation d'Unai Emery, qui n'est qu'à 4 longueurs du leader Arsenal. En conférence de presse, Pep Guardiola s'est incliné une seconde fois contre Aston Villa et assure que le club basé à Birmingham peut officiellement être considéré comme un candidat crédible au sacre en Premier League.

Guardiola sous le charme d'Aston Villa et d'Emery

2 - Manchester City n'a tenté que 2 tirs ce soir, plus faible total pour une équipe de Pep Guardiola dans un match des 5 grands championnats, tandis que les 22 tirs d'Aston Villa sont le record égalé d'une équipe face à Guardiola sur la période (pour son 535e match). Dominé. pic.twitter.com/4fzUyR1x31 — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2023

« C'est certain (qu'ils sont candidats au titre, NDLR) vu la façon dont ils jouent. Quand vous voyez le physique, le tempo, la vitesse, le banc, les coups de pied arrêtés, l'organisation d'Unai Emery, leur pressing, des défenseurs hauts, un bon gardien, oui absolument » a concédé le technicien espagnol, impuissant devant la réussite extraordinaire d'Aston Villa, qui reste d'ailleurs sur 14 succès consécutifs à domicile. La meilleure série du club depuis 1930. Le club anglais n'a pas terminé dans le top 4 depuis la saison 1995-1996 et compte bien effacer cette anomalie. Si Manchester City veut devenir la première équipe à remporter quatre fois consécutivement la Premier League, il va falloir éviter de perdre d'autres points précieux en route car Arsenal et Liverpool sont sur une bonne dynamique et Aston Villa rêve de créer une surprise similaire à celle de Leicester en 2016.