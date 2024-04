PL ‍: Erling Haaland insulté, Pep Guardiola riposte

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Transparent contre Arsenal dimanche lors du choc de la Premier League (0-0), Erling Haaland a fait l’objet de vives critiques en Angleterre, où il a notamment été comparé à un joueur amateur.

« Son jeu général est si mauvais, et pas seulement aujourd'hui. Je pense qu'il doit améliorer cela, il est presque comme un joueur de League Two (4e division anglaise) » a notamment lâché Roy Keane, très cash à l’encontre d’Erling Haaland. Il faut dire que l’ancien buteur du Borussia Dortmund a livré une prestation inquiétante face à Arsenal, dimanche lors du choc de la Premier League. Invisible et introuvable, il n’a tout simplement pas existé face aux anciens défenseurs de Ligue 1, Gabriel et William Saliba. Cela étant, alors que le quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid approche à grands pas, Pep Guardiola maintient sa confiance envers son buteur de 23 ans.

Après avoir détruit son père, Roy Keane tacle Erling Haaland https://t.co/UgOgJN76bj — Foot01.com (@Foot01_com) April 1, 2024

Interrogé avant le match de Manchester City face à Aston Villa ce mercredi en Premier League, le technicien catalan a soutenu Erling Haaland, le qualifiant de meilleur attaquant au monde. « C'est le meilleur attaquant du monde et il nous a aidés à remporter le triplé la saison dernière, et la raison pour laquelle nous ne nous créons pas beaucoup d'occasions n'est pas à cause d'Erling. Nous avons joué un match exceptionnel contre Arsenal. Je l'ai revu, il nous a juste manqué plus de monde dans le dernier tiers du terrain. Pour la qualité et les différentes compétences dont nous disposons, Haaland est exceptionnel » a lancé Pep Guardiola, qui a tenu à défendre publiquement son attaquant après les critiques subies par ce dernier. Nul doute que, touché dans son orgueil de champion et de grand buteur, Erling Haaland aura à cœur de remettre les pendules à l’heure ce mercredi soir. Et ce sont les joueurs d’Aston Villa, qui n’ont rien demandé, qui pourraient en payer les conséquences.