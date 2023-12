PL ‍: Anthony Martial agressé, il fait honte à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Auteur d’un petit but en Premier League depuis le début de la saison, Anthony Martial est loin de répondre aux exigences à Manchester United.

Loin d’être un titulaire dans l’esprit d’Erik Ten Hag, Anthony Martial a tout de même bénéficié d’un peu de temps de jeu au cours des derniers matchs. Mais l’international français ne s’est pas du tout montré à son avantage. Face à Newcastle, il a même subi la foudre de son entraîneur qui lui a hurlé dessus afin qu’il fasse davantage d’efforts défensifs. Les prestations catastrophiques de l’ancien Monégasque, recruté pour plus de 60 millions d’euros en 2015, lui ont par ailleurs valu les critiques salées de Roy Keane.

Anthony Martial agressé et humilié par Paul Parker

Mais cela n’était rien à côté des propos tenus par l’ancien joueur mancunien Paul Parker et rapportés par SpilXperten. Pour l’ex-latéral droit des Red Devils (1991-1996), Anthony Martial n’a tout simplement plus rien à faire au sein du club mancunien. Une véritable agression de la part de Paul Parker, qui affirme sans sourciller que le gardien de la réserve de Manchester United serait plus utile qu’Anthony Martial à la pointe de l’attaque. Une sacrée humiliation qui ne manquera pas de faire réagir Outre-Manche, où l’ancien Monégasque est très critiqué.

« Il a eu tellement d’occasions qu’il n’a pas saisies… c’est impressionnant. Il n’y a aucun signe d’enthousiasme sur son visage et en Angleterre, on dit que si vous ressemblez à Anthony Martial, vous ressemblez à un âne battu. Quand je le vois, je pense qu’il s’intégrerait mieux à une table de poker à Las Vegas parce qu’il est très difficile à lire. Nous n’avons aucune idée de ce qu’il ressent. Si j’avais fait ce qu’il a fait contre Newcastle lorsque je jouais avec Sir Alex Ferguson, aucun joueur ne m’aurait soutenu. Il a manqué de respect à l’entraîneur. Je ne pense pas qu’il devrait rejouer un jour pour Manchester United. La prochaine fois que Hojlund sera blessé, autant faire jouer le gardien de la réserve en attaque… il fera mieux que Martial. Il n’aime pas être au club, il ne se soucie pas de ses coéquipiers, il rend ses coéquipiers encore plus mauvais qu’ils ne le sont déjà » a lancé Paul Parker, très agacé par les prestations catastrophiques d’Anthony Martial sous les couleurs de Manchester United. Mentalement, il va falloir être très solide pour se relever de tant de critiques.