Anthony Martial prend pour les autres, ça barde à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

S'il a souvent été utilisé comme remplaçant à Manchester United ces dernières saisons, Anthony Martial bénéficie de plus de temps de jeu cette année, sans grande réussite pour l'attaquant français qui s'est attiré les foudres d'Erik Ten Hag en plein match.

Battu par Newcastle (1-0) lors de la dernière journée de Premier League, Manchester United a déjà concédé sa sixième défaite en championnat dans cet exercice 2023/2024, qui démarre très mal pour les Red Devils. Face aux Magpies, en première mi-temps, Manchester n'a pas existé et Erik Ten Hag a même eu une explication assez musclée avec Anthony Martial, alors que ce dernier ne faisait pas les efforts défensifs exigés par son coach. L'entraîneur néerlandais a montré son côté colérique envers l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui a seulement haussé les bras. La presse britannique fustige le comportement du joueur de 27 ans, tandis que Ten Hag a souhaité minimiser cette petite brouille.

Martial et United poussent à bout Ten Hag

Anthony Martial is yet to complete a full 90 minutes this season...



Erik Ten Hag stormed onto the touchline to berate Martial during the first-half 👀 pic.twitter.com/yp0t4pLX2w — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 2, 2023

« Ce n’était pas contre Anthony Martial mais contre l’équipe. J’ai essayé de dynamiser l’équipe et de provoquer une réaction à ce moment-là » a expliqué l'ancien technicien de l'Ajax, en conférence de presse après la nouvelle défaite de son équipe. L'ancien défenseur central a pris la défense de son attaquant mais remet tout de même en cause l'attitude de ses joueurs. Manchester United est en grande difficulté, alors qu'Erik Ten Hag est poussé vers la sortie par une grande partie des supporters du club mancunien. Martial, remplacé à l'heure de jeu durant cette rencontre et peu utile offensivement, n'a inscrit que deux buts cette saison. Un bilan bien trop faible pour un club qui manque cruellement d'un joueur efficace face au gardien. Anthony Martial a particulièrement irrité Ten Hag, qui est également en froid avec d'autres joueurs comme Jadon Sancho et Anthony et qui n'apprécie pas le rendement de Marcus Rashford ou de Martial.