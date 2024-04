PL ‍: Accord verbal entre Liverpool et Ruben Amorim ‍!

En quête d’un successeur à Jürgen Klopp dans l’optique de la saison prochaine, Liverpool a trouvé un accord verbal avec Ruben Amorim, l’actuel entraîneur du Sporting Portugal.

Ruben Amorim sur le banc de Liverpool afin de succéder à Jürgen Klopp, c’est bouillant. En quête d’un entraîneur dans l’optique de la saison prochaine pour compenser le départ de son légendaire technicien allemand, les Reds avaient fait de Xabi Alonso leur choix n°1. Mais contre toute attente, le technicien espagnol a pris la décision de rester au Bayer Leverkusen, actuel leader de la Bundesliga devant le Bayern Munich. Liverpool a donc activé son plan B et même si Franck Haise faisait partie des prétendants, c’est sur le dossier de Ruben Amorim que le club de la Mersey a accéléré.

Selon les informations de Sky Sports, un accord verbal a déjà été trouvé entre l’actuel entraîneur du Sporting Portugal, leader du championnat portugais, et Liverpool. Les discussions portent sur un contrat jusqu’en juin 2027 pour le technicien de 39 ans, mais l’affaire n’est pas encore conclue car les pensionnaires d’Anfield vont maintenant devoir négocier avec le Sporting Portugal pour libérer Ruben Amorim. Mais quoi qu’il en soit, l’affaire semble bien engagée pour que le coach portugais devienne la saison prochaine le successeur de Jürgen Klopp à Liverpool.

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!



➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks



➡️ He can sign a contract until 2027 - confirmed!



Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7