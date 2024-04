Pas de L1 ni d’Arabie Saoudite, Eriksen a choisi son futur club

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

En difficulté du côté de Manchester United cette saison, Christian Eriksen prévoit de changer d’air lors du prochain mercato estival. Avec une destination rêvée bien précise, et pour le moins étonnante, en tête.

Toujours acteur du football européen alors qu’il a frôlé la mort lors d’un arrêt cardiaque à l’Euro 2020, Christian Eriksen veut allonger sa carrière le plus longtemps possible. Mais la suite de son aventure ne devrait pas passer par Manchester United, son club actuel. Titulaire la saison passée, le joueur de 32 ans n’est plus vraiment un pion essentiel de l’équipe d’Erik ten Hag cette année. Relégué derrière la révélation de la saison chez les Red Devils, Kobbie Mainoo, celui qui a connu un coup d’arrêt en novembre dernier à cause d’une blessure au genou n’a joué aucun des cinq derniers matchs de MU en Premier League. Autant dire qu’Eriksen n’est pas vraiment content de son temps de jeu du côté d’Old Trafford. Pendant la dernière trêve internationale, le Danois avait d’ailleurs révélé être « mécontent » de sa situation et avait avoué s’en être plaint auprès de son entraîneur. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec United, Eriksen devrait donc demander à quitter son club lors du prochain mercato. Une vente qui ne déplairait d’ailleurs pas à ses dirigeants, qui vont effectuer une véritable refonte de l’effectif l’été prochain.

Brentford plutôt que l’Arabie Saoudite pour Eriksen ?

Eriksen, Martial et Van de Beek annoncés à Nice ! https://t.co/LT0kR4WmLI — Foot01.com (@Foot01_com) April 5, 2024

Pour Eriksen, l’avenir semble toutefois s’écrire en Angleterre. Malgré un intérêt de Nice, de l’Ajax Amsterdam, son premier grand club européen entre 2009 et 2013, et des gros contrats venus d’Arabie Saoudite ou de Turquie, le milieu de terrain pourrait surprendre tout le monde. En effet, selon les informations du média danois Tipsbladet, Eriksen ambitionne de retourner à… Brentford. Alors qu’il aurait pu saisir l’opportunité de signer un dernier gros contrat à l’étranger pour encaisser le maximum d’argent, l’ancienne star de Tottenham envisage plutôt de faire un cadeau au club qui l’avait relancé après son terrible accident en 2022. Un joli geste qui devrait faire plaisir aux supporters de la formation de l’ouest de Londres, qui aura toujours besoin d’un talent comme Eriksen pour sauver sa peau en Premier League. D’autant plus qu’à Brentford, le milieu pourrait retrouver certaines connaissances, comme le manager Thomas Frank ou le duo Norgaard - Jensen dans l’entrejeu.