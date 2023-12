MU ‍: Martial est une arnaque, une légende crie au scandale

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United n'arrive pas à se montrer régulier cette saison en Premier League et en Ligue des champions. Les performances d'Anthony Martial ne passent plus chez certains anciens.

Anthony Martial peine à faire son trou à Manchester United. L'attaquant français a déjà connu pas mal de mésaventures, entre blessures, prêt et niveau de jeu pas au niveau des Red Devils. Cependant, l'ancien de Monaco a la confiance d'Erik Ten Hag ces dernières semaines. Malgré du mieux observé, Martial est retombé dans certains de ses travers contre Newcastle. Comme ses coéquipiers, il ne se sera pas montré au niveau d'une telle rencontre. Une constante qui commence sérieusement à agacer. Alors qu'il sera en fin de contrat en fin de saison, Roy Keane espère de tout coeur que United ne fasse aucun effort pour lui proposer une prolongation.

Martial, la goutte de trop pour Roy Keane

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Sur le plateau de Sky Sports, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, fidèle à ses habitudes, a taclé sans sourciller Anthony Martial et envoyé un message au club anglais. « On pardonne à Martial le fait qu'il marque un but tous les 14 ans. Mais laissez-moi vous dire quand, à Newcastle, sous pression, on vous donne le ballon, vous feriez mieux de vous emparer de ce ballon pour nous faire remonter le terrain et nous donner un peu d'air. On lui donne des ballons et il les rend bêtement... Manchester United a essayé de se débarrasser de lui il y a quelques années. On juge Manchester United sur ce que le club fait dans les grands matchs. Si vous ne pouvez pas vous mettre au niveau, vous n'êtes peut-être pas un joueur fait pour ce club », a notamment indiqué Roy Keane, qui veut désormais que les Red Devils se concentrent sur des joueurs fiables et non des éternels espoirs, Martial ayant 27 ans désormais.