Mercato : Ten Hag envoie un recommandé à Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo est désireux de partir de Manchester United, un an seulement après son retour chez les Red Devils. Mais Erik Ten Hag ne l'entend pas de cette oreille.

La saison passée, Manchester United est totalement passé à côté. Que ce soit en Ligue des champions, en coupes nationales ou en Premier League, les Red Devils ont déçu. A cause de leurs résultats décevants, les hommes d'Erik Ten Hag ne disputeront pas la C1 la saison prochaine. Une donnée qui ne plait guère à Cristiano Ronaldo, pas convaincu à l'idée de rester chez les Red Devils. A 37 ans, le Portugais sait que les occasions ne seront pas si nombreuses de rejouer en Ligue des champions. Le quintuple Ballon d'Or cherche donc un club qui pourra lui permettre de remporter un sixième sacre dans la compétition. Mais peu d'écuries se bousculent, au vu de l'âge mais également de son salaire, qui avoisine les 17 millions d'euros par an.

Erik Ten Hag compte sur Ronaldo

Cristiano Ronaldo officially describes rumours of his imminent comeback to Sporting as “fake news”. ⛔️🇵🇹 #MUFC



Ronaldo denies this rumour as he’s not considering to re-join Sporting this summer. pic.twitter.com/zug9taK6vt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022

Pour le moment, Ronaldo n'a toujours pas repris l'entrainement avec les Red Devils. Officiellement, un problème de famille est évoqué mais officieusement, le Portugais veut partir. Si son nouvel entraineur récemment arrivé de l'Ajax, Erik Ten Hag, a plutôt été discret depuis les rumeurs de départ concernant son joueur, le Néerlandais a décidé de monter au créneau ces dernières heures. Dans une interview accordée à la BBC, Erik ten Hag a officiellement indiqué qu'il comptait sur CR7 la saison prochaine : « Il n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui, insiste le coach néerlandais. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière ». Voilà qui est clair mais sera-ce suffisant pour convaincre Ronaldo de rester ? Pas si certain. AS annonçait d'ailleurs que l'Atlético Madrid était en discussions avec CR7 et que le joueur portugais est plus que motivé à l'idée d'évoluer chez les Colchoneros. Alors que les principaux championnats reprendront dans quelques semaines, l'ancien du Real Madrid n'est toujours pas fixé. Pas idéal dans l'optique de sa préparation, qui plus est dans une année de Coupe du monde.